Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Бразилии в Азербайджане - ФОТО

17 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Бразилия в нашей стране Бернарда Йорга Леопольда де Гарсиа Клингла.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол вручил главе государства свои верительные грамоты.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Выразив удовлетворение развитием двусторонних отношений, глава государства подчеркнул важность расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, туристической сферах и активизации контактов на различных уровнях.

Президент Ильхам Алиев пожелал послу успехов в деятельности, выразил надежду, что его работа внесет вклад в развитие азербайджано-бразильских отношений.

Отметив, что для него большая честь быть назначенным послом в Азербайджане и встретиться с главой нашего государства, Бернард Йорг Леопольд де Гарсия Клингл подчеркнул, что дипломатические отношения двух стран находятся на высоком уровне.

Посол сказал, что Азербайджан и Бразилия успешно сотрудничают и в сфере СОР.

Бернард Йорг Леопольд де Гарсия Клингл заверил, что как посол он внесет вклад в расширение двусторонних отношений.

На встрече было отмечено успешное сотрудничество Азербайджана и Бразилии в рамках международных организаций, особо подчеркнуто, что оба государства поддерживают многостороннюю дипломатию.