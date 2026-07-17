Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Бразилии в Азербайджане - ФОТО
17 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Бразилия в нашей стране Бернарда Йорга Леопольда де Гарсиа Клингла.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол вручил главе государства свои верительные грамоты.
Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.
Выразив удовлетворение развитием двусторонних отношений, глава государства подчеркнул важность расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, туристической сферах и активизации контактов на различных уровнях.
Президент Ильхам Алиев пожелал послу успехов в деятельности, выразил надежду, что его работа внесет вклад в развитие азербайджано-бразильских отношений.
Отметив, что для него большая честь быть назначенным послом в Азербайджане и встретиться с главой нашего государства, Бернард Йорг Леопольд де Гарсия Клингл подчеркнул, что дипломатические отношения двух стран находятся на высоком уровне.
Посол сказал, что Азербайджан и Бразилия успешно сотрудничают и в сфере СОР.
Бернард Йорг Леопольд де Гарсия Клингл заверил, что как посол он внесет вклад в расширение двусторонних отношений.
На встрече было отмечено успешное сотрудничество Азербайджана и Бразилии в рамках международных организаций, особо подчеркнуто, что оба государства поддерживают многостороннюю дипломатию.