 Азербайджан и Кыргызстан подписали Договор о союзнических отношениях - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Азербайджан и Кыргызстан подписали Договор о союзнических отношениях - ОБНОВЛЕНО

First News Media10:28 - Сегодня
Азербайджан и Кыргызстан подписали Договор о союзнических отношениях - ОБНОВЛЕНО

31 июля при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Кыргызстана Садыра Жапарова состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, главы государств подписали «Решение 3-го заседания Межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Кыргызской Республики» и «Договор о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой».

«Вторым дополнительным соглашением между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о внесении изменений в Соглашение о создании Азербайджано-кыргызского фонда развития от 11 октября 2022 года» обменялись министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр экономики и коммерции Кыргызстана Бакыт Сыдыков.

«Соглашением между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о международном автомобильном сообщении» обменялись министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана Талантбек Солтобаев.

«Меморандумом о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики в области грузоперевозок, судоходства и судостроения» обменялись министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана Талантбек Солтобаев.

«Меморандумом о сотрудничестве между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством энергетики Кыргызской Республики в области поставок нефтепродуктов» обменялись заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов и министр энергетики Кыргызстана Алтынбек Рысбеков.

«Дорожной картой о сотрудничестве в области энергетики между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой на 2026-2028 годы» обменялись заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов и министр энергетики Кыргызстана Алтынбек Рысбеков.

«Дорожной картой по реализации Программы сотрудничества на 2024-2029 годы, подписанной между Кабинетом Министров Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики 24 апреля 2024 года в городе Баку» обменялись заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов и министр экономики и коммерции Кыргызстана Бакыт Сыдыков.

«Меморандумом о взаимопонимании между Государственным комитетом статистики Азербайджанской Республики и Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики по сотрудничеству в области статистики» обменялись чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Кыргызстане Лятиф Гандилов и председатель Национального статистического комитета Кыргызстана Бактыбек Кудайбергенов.

«Меморандумом о взаимопонимании между Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики и Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики в области кибербезопасности» обменялись чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Кыргызстане Лятиф Гандилов и председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Максат Асаналиев.

«Меморандумом о сотрудничестве между Центральным банком Азербайджанской Республики и Службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики» обменялись чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Кыргызстане Лятиф Гандилов и председатель Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана Кайрат Маматов.

«Меморандумом об установлении побратимских связей между городом Шуша Азербайджанской Республики и городом Чолпон-Ата Кыргызской Республики» обменялись чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Кыргызстане Лятиф Гандилов и мэр города Чолпон-Ата Кыргызстана Рустам Кадыркулов.

«Меморандумом об установлении взаимного сотрудничества и побратимских связей между городом Габала Азербайджанской Республики и городом Каракол Кыргызской Республики» обменялись чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Кыргызстане Лятиф Гандилов и мэр города Каракол Кыргызстана Талантбек Иманов.

«Меморандумом об установлении сотрудничества и побратимских связей между городом Гянджа Азербайджанской Республики и городом Ош Кыргызской Республики» обменялись чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Кыргызстане Лятиф Гандилов и мэр города Ош Кыргызстана Жанарбек Акаев.

«Меморандумом о взаимодействии и сотрудничестве между ЗАО AzerGold и ОАО «Кыргызалтын» обменялись председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов и председатель правления ОАО «Кыргызалтын» Кубат Абдраимов.

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