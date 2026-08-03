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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции «Ени Сангачал» - ФОТО

First News Media12:10 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции «Ени Сангачал» - ФОТО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 220/110/10-киловольтной подстанции «Ени Сангачал» ОАО «АзерЭнержи».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, председатель Открытого акционерного общества «АзерЭнержи» Балабаба Рзаев проинформировал главу государства о подстанции.

Было отмечено, что данный крупномасштабный проект в области зеленой энергетики предусматривает интеграцию в энергосистему Азербайджана строящейся в Джебраильском районе солнечной электростанции «Шафаг» мощностью 240 МВт и обеспечение Сангачальского терминала электроэнергией посредством единой энергосистемы страны. Проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между ОАО «АзерЭнержи» и компанией bp.

На первом этапе в мае текущего года с участием Президента Ильхама Алиева состоялось открытие 330-киловольтной подстанции, построенной «АзерЭнержи» в Джебраильском районе.

На очередном этапе проекта для снабжения Сангачальского терминала возобновляемой энергией была построена 220/110/10-киловольтная подстанция «Ени Сангачал». Благодаря этому появится возможность остановить работу действующей на терминале электростанции, работающей на газе. В будущем солнечная электроэнергия, производимая в Джебраильском районе, будет поставляться на Сангачальский терминал посредством энергосистемы страны.

В результате реализации проекта ежегодная потребность терминала в электроэнергии в объеме около 500 миллионов кВт-ч будет обеспечиваться за счет возобновляемой энергии, что позволит ежегодно экономить 120-150 миллионов кубометров природного газа, а выбросы углерода сократятся на 260-330 тысяч тонн.

Подстанция «Ени Сангачал» общей площадью 6,5 гектара подключена к энергосистеме страны четырьмя новыми 220-киловольтными линиями электропередачи протяженностью 111 км.

Энергоснабжение подстанции обеспечивается из трех независимых источников, включая электростанции «Джануб» мощностью 785 МВт и «Гобу» мощностью 385 МВт, а также 500-киловольтную подстанцию «Абшерон».

В то же время отсюда до Сангачальского терминала проложены пять 110-киловольтных воздушно-кабельных линий общей протяженностью 25 км. На следующем этапе предусматривается прокладка еще двух 110-киловольтных воздушно-кабельных линий.

Электроснабжение Сангачальского терминала bp (80 МВт) и Шахденизской компрессорной станции (85 МВт) также будет обеспечиваться посредством этой подстанции. Таким образом, ежегодная потребность обоих стратегических объектов в энергии, превышающая 1 миллиард кВт-ч, будет покрываться за счет единой энергосистемы страны.

Отметим, что на подстанции установлены передовые цифровые панели управления, необходимое оборудование, обеспечена ее интеграция в систему SCADA, построен Центр управления. Применение современных технологий и цифровых решений подняло надежность и устойчивость подстанции на высокий уровень.

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