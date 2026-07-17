Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Камбоджи в Азербайджане - ФОТО

17 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Камбоджа в нашей стране Сока Чеа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол вручил главе государства свои верительные грамоты.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Отметив, что наша страна придает большое значение двусторонним отношениям и взаимной поддержке с Камбоджей, а также контактам на уровне наших правительств и правящих партий, глава государства коснулся важности вывода отношений на более высокий уровень не только в политической, но и в экономической и инвестиционной сферах. Президент сказал, что Азербайджан и Камбоджа являются дружественными странами.

Выразив благодарность главе государства за прием, посол передал Президенту Ильхаму Алиеву приветствия короля Камбоджи Нородома Сиамони и Премьер-министра Хуна Манета.

Глава государства поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Королю и Премьер-министру Камбоджи.

Посол подчеркнул, что Камбоджа высоко ценит дружественные отношения с Азербайджаном. Он отметил, что, несмотря на географическую удаленность наших стран, Азербайджан и Камбоджа выступают с одинаковой позиции в вопросах устойчивого развития, международного мира и стабильности.

Отметив наличие хорошего потенциала для укрепления двустороннего сотрудничества, посол заверил, что приложит все усилия для расширения двусторонних отношений в сферах торговли, туризма, культуры и контактов между народами.

На встрече было выражено удовлетворение успешным сотрудничеством между Азербайджаном и Камбоджей в рамках международных организаций.

Была выражена надежда, что ожидаемый визит Премьер-министра Камбоджи в нашу страну создаст хорошую возможность для дальнейшего развития двусторонних отношений.