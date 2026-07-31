 В городе Чолпон-Ата состоялось 3-е заседание Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана - ФОТО | 1news.az | Новости
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В городе Чолпон-Ата состоялось 3-е заседание Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана - ФОТО

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В городе Чолпон-Ата состоялось 3-е заседание Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана - ФОТО

31 июля в городе Чолпон-Ата с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова состоялось 3-е заседание Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на заседании выступил Президент Кыргызстана.

Выступление

Президента Садыра Жапарова

-Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Уважаемые члены азербайджанской делегации. Искренне рад приветствовать Вас на берегу нашей жемчужины – озера Иссык-Куль.

Выражаю признательность за принятие моего приглашения посетить Кыргызстан с государственным визитом. В Кыргызстане Вас уважают как лидера братского Азербайджана и дорогого друга кыргызского народа. Под Вашим руководством Азербайджан уверенно развивается, укрепляет свои позиции на международной арене и играет важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе. Сегодня страна демонстрирует впечатляющие результаты, последовательно реализует масштабные преобразования и твердо отстаивает свои национальные интересы. Современные достижения опираются на прочный фундамент, заложенный Общенациональным лидером азербайджанского народа, Вашим отцом уважаемым Гейдаром Алиевым. Продолжается этот созидательный путь. Вы обеспечиваете дальнейшее развитие страны и укрепление ее роли в региональных и международных процессах.

Кыргызстан и Азербайджан объединяют исторические корни и духовная близость. Наши ценности находят отражение и в богатом культурном наследии двух народов. Как мудро отмечал великий Низами Гянджеви: «Каждый обретенный друг является даром небес». С особой гордостью хотел бы отметить, что Кыргызстан и Азербайджан обрели друг в друге надежных друзей.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, Ваш визит еще раз подтверждает особый характер кыргызско-азербайджанских отношений. Мы вступаем в новый этап развития двустороннего взаимодействия, основанного на прочном фундаменте дружбы и обоюдного уважения. Между Кыргызстаном и Азербайджаном нет нерешенных вопросов, которые могли бы препятствовать развитию нашего стратегического партнерства. Напротив, сложилась атмосфера полного доверия и открытости, позволяющая уверенно двигаться вперед.

Именно в такой атмосфере рождаются важные принципы, инициативы и принимаются решения, определяющие будущее двустороннего сотрудничества. Особенно важно, что все достигнутые договоренности строятся на искреннем стремлении к совместному развитию и достижению общих целей. Кыргызско-азербайджанское сотрудничество имеет значительный потенциал для дальнейшего расширения взаимодействия в сферах транспорта, энергетики, инвестиций, безопасности, образования и других направлениях.

Рассчитываю, что сегодняшние переговоры пройдут в традиционно доверительной и конструктивной атмосфере. По итогам переговоров будут достигнуты важные договоренности, направленные на дальнейшее развитие двусторонних связей. Их последовательная реализация станет вкладом в достижение нашей общей цели – повышение благосостояния братских народов Кыргызстана и Азербайджана. Главным же политическим итогом станет подписание Договора о союзнических отношениях.

Еще раз сердечно приветствую Вас, уважаемый Ильхам Гейдарович, и всю азербайджанскую делегацию на гостеприимной кыргызской земле.

Пожалуйста, уважаемый Ильхам Гейдарович, Вам слово.

Х Х Х

Затем выступил Президент Азербайджана.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый Садыр Нургожоевич.

Дорогие друзья.

В первую очередь, хотел бы поблагодарить за приглашение посетить братский Кыргызстан с государственным визитом, за гостеприимство, оказанное мне и членам делегации. Я не первый раз нахожусь в этом прекрасном месте, но по своему опыту могу сказать, что очень впечатлен тем развитием, которое под Вашим руководством осуществляется не только в этом регионе, но и по всей стране. Хотел бы в первую очередь поздравить Вас и весь братский народ Кыргызстана со значительными успехами в социально-экономическом развитии, в укреплении экономического потенциала страны, повышении роли в международных делах.

Мы как Ваши друзья, братья, всегда радуемся Вашим успехам, и результаты Вашей деятельности отчетливо видны и в строительном секторе, и в секторе финансовом, наполнении бюджета, который дает возможность расходовать средства на благо народа и страны. И это у нас вызывает чувство радости, потому что мы – друзья, братья, наши народы связывают общие корни, и успех братской страны мы рассматриваем как наш успех.

Я хотел бы также выразить благодарность за помощь в восстановлении Карабаха. Школа, которую мы с Вами вместе открыли в Агдамском регионе, носит имя Манаса, и там уже обучаются дети. Эта школа – еще один символ нашего братства, а также навсегда останется памятником единства наших народов. Это ценят не только жители Карабаха, но и всего Азербайджана. Я также рад тому, как успешно развиваются наши связи в гуманитарной сфере: Дни культуры Кыргызстана в Азербайджане, Дни Азербайджана в Кыргызстане, которые были проведены в недавнем прошлом, еще раз показали, насколько богата наша культура и насколько востребованы такие мероприятия, которые раскрывают более полно и творческий потенциал наших народов.

Вы отметили сотрудничество в разных сферах. Я, конечно, уверен, что по всем направлениям будут достигнуты все цели, которые мы определили. Я рад, что Кыргызско-азербайджанский фонд успешно функционирует. Мы приняли решение об увеличении средств фонда, и уже реализуется несколько проектов. Я уверен, что по мере развития деятельности фонда количество проектов будет расти. Это будет служить общим целям.

Также рад тому, что Азербайджан принял участие и в инфраструктурном развитии, развитии туризма Иссык-Куля. Пятизвездочный отель «Баку» сегодня вместе с коллегами мы откроем. Это также демонстрация дружеских братских отношений, а также и небольшой вклад Азербайджана в развитие туристического потенциала Иссык-Куля. То, что вчера мне удалось увидеть, когда мы с Вами ехали вместе из аэропорта, очень впечатляет: и строительство, и инфраструктурные проекты.

И вчера мы вместе посетили территорию, где созданы условия для игры в гольф. Это – условия международного уровня. И хотел бы поздравить Вас с этими достижениями. И чувствуется во всем именно Ваша личная приверженность народу, стране, стремление ускорить развитие. И Вам это удается. Мы этому искренне рады. И, конечно, Вы уже отметили, мы повышаем уровень наших отношений до союзнического. Это высший уровень взаимодействия. Это отражает и характер, и дух наших отношений.

Еще раз благодарю за гостеприимство и уверен, что результаты моего государственного визита послужат дальнейшему укреплению наших братских связей. Спасибо.

Х Х Х

Президент Садыр Жапаров: Уважаемый Ильхам Гейдарович, благодарю Вас за важные оценки и подтверждение высокого уровня кыргызско-азербайджанского взаимодействия.

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