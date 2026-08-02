Король Испании Филипп VI выразил возмущение из-за кризиса с мигрантами в Сеуте

Король Испании Филипп VI выразил свою "обеспокоенность и возмущение" в связи с серьезными событиями в автономном городе Сеута, расположенном на северном побережье Африки, куда ранее проникли тысячи мигрантов.

Как сообщает агентство EFE, монарх подчеркнул, что государство должно обеспечить безопасность автономных городов и предотвратить повторение подобных событий. Глава государства также заявил о необходимости принятия мер, которые продемонстрируют населению Сеуты и Мелильи поддержку остальной части Испании.

По официальным данным, 30 июля тысячи мигрантов смогли добраться вплавь до Сеуты, а также пешком, обходя волнолом, отделяющий город от Марокко. Мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас назвал ситуацию гуманитарной и социальной катастрофой. МВД Испании подтвердило гибель 67 человек при попытке достичь территории города. По данным EFE, за последние 30 часов около 69,5 тыс. мигрантов вернулись в Марокко.