 Безработица в США выросла до 4,2 процента при приросте в 29 тысяч рабочих мест | 1news.az | Новости
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Безработица в США выросла до 4,2 процента при приросте в 29 тысяч рабочих мест

1news Lab02:07 - Сегодня
Безработица в США выросла до 4,2 процента при приросте в 29 тысяч рабочих мест

Экономика США в сентябре 2026 года создала лишь 29 тысяч рабочих мест, а уровень безработицы вырос до 4,2 процента, следует из данных Бюро статистики труда США. Показатели оказались хуже ожиданий: прогнозировался прирост около 90 тысяч рабочих мест и сохранение безработицы на уровне 4,1 процента.

Как сообщает CNN, отчет о занятости опубликован 2 октября 2026 года и стал последним официальным срезом по рынку труда перед промежуточными выборами.

Данные за предыдущие месяцы были пересмотрены в сторону ухудшения. Прирост в августе 2026 года снижен до 133 тысяч рабочих мест, а июль стал отрицательным: вместо ранее сообщавшегося прироста в 21 тысячу зафиксирована потеря 10 тысяч рабочих мест.

С начала 2026 года экономика США создавала в среднем 68 тысяч рабочих мест в месяц. Это выше показателя 2025 года, когда ежемесячный прирост не достигал 10 тысяч, однако нынешние темпы найма заметно ниже средних значений допандемийного периода.

Годовые темпы роста зарплат замедлились четвертый месяц подряд и составили в сентябре 2026 года 3 процента - это минимум с мая 2021 года. Безработица выросла отчасти из-за того, что больше людей вышли или вернулись на рынок труда: уровень участия в рабочей силе повысился.

Рынок труда остается рынком с низким уровнем найма и низким уровнем увольнений, который переживает структурные изменения из-за старения населения, роста числа выходящих на пенсию представителей поколения беби-бумеров, сокращения иммиграции и распространения искусственного интеллекта.

«Мы видим, что рынок труда держится. Это медленный рынок труда, наем по-прежнему слабый, мы видим повышенную конкуренцию, уверенность соискателей остается низкой; но мы не видим никаких тревожных сигналов того, что рынок труда ухудшается», - заявил главный экономист LinkedIn Кори Кантенга.

Среди других угроз найму называются рост цен на нефть, неопределенность в экономической политике и война с Ираном.

Основной вклад в прирост занятости внесло здравоохранение: сектор здравоохранения и социальной помощи добавил 23 тысячи рабочих мест, тогда как в 2025 году он прибавлял в среднем по 57 тысяч в месяц. «Мы видим, что наем в здравоохранении замедляется. Если мы продолжим двигаться в том направлении, в котором движемся сегодня, рынок труда определенно станет более хрупким», - сказал К. Кантенга в интервью CNN.

Строительство увеличивало занятость седьмой месяц подряд, прибавив 11 тысяч рабочих мест, причем основной прирост пришелся на нежилой сегмент, что связывают с масштабными вложениями в инфраструктуру для искусственного интеллекта, в том числе в центры обработки данных. Обрабатывающая промышленность добавила 9 тысяч рабочих мест, продлив серию роста до четырех месяцев.

При этом отраслей, сокративших занятость, оказалось больше, чем нарастивших ее. Рабочие места потерял государственный сектор, прежде всего на уровне штатов и местных органов власти, а также информационные технологии, профессиональные и деловые услуги, финансовая деятельность. Снижение в профессиональных услугах обеспечили службы временного найма, где чистая потеря составила 10,9 тысячи рабочих мест.

«Это может сигнализировать об ослаблении спроса на наем в ближайшие месяцы. Вместо изменения численности постоянного персонала работодатели часто обращаются к услугам временного найма, чтобы быстрее наращивать и сокращать штат и реагировать на меняющиеся экономические условия», - отметила экономист ZipRecruiter Николь Бачауд.

После публикации отчета акции выросли, а доходности облигаций снизились: трейдеры сократили ставки на повышение ставки Федеральной резервной системой на заседании в октябре 2026 года. Доходность десятилетних казначейских облигаций опустилась до 5,21 процента, оставаясь вблизи многолетних максимумов.

«Сегодняшний отчет может оживить нарратив „плохие новости - это хорошие новости“, но надеяться на ослабление рынка труда только ради смягчения финансовых условий - плохой размен. Снижение ставок может поддержать рынки в краткосрочной перспективе, но заметное ухудшение найма и доходов в конечном счете ударит по потребительским расходам и экономическому росту. Инфляция остается проблемой, но слом рынка труда создал бы совершенно другую», - написал инвестиционный аналитик eToro по США Брет Кенуэлл.

Стабильность рынка труда позволяет ФРС сосредоточиться на инфляции, однако новые данные по занятости лишь усилят недовольство американцев состоянием экономики, считает главный экономист Navy Federal Credit Union Хезер Лонг. «Американцы разочарованы нехваткой возможностей прямо сейчас. Рост зарплат упал до нового пятилетнего минимума и полностью съедается инфляцией. Это болезненно в преддверии праздников», - написала она.

Глава подразделения экономики США в RBC Capital Markets Майк Рид отметил, что данные по занятости не оправдали ожиданий и указывают на ограничения предложения рабочей силы, но главной проблемой остается инфляция. «Это сочетание того, что пошлины все еще действуют, и того, что энергетические издержки начинают распространяться дальше. Реальная проблема для экономики США в том, что инфляционный механизм разогревается», - сказал он, указав на высокие транспортные расходы.

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