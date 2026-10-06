Азербайджан и Великобритания открывают новую главу стратегического партнерства

Великобритания и Азербайджан согласовали текст документа о новом стратегическом партнерстве.

Об этом сообщил в соцсети X государственный министр по вопросам торговли Министерства бизнеса, инноваций, науки и торговли Великобритании, член Палаты лордов лорд Анас Сарвар.

По его словам, стороны также подписали дорожную карту по развитию транспортной и цифровой инфраструктуры.

«Это позволит еще больше углубить наши экономические связи и связи в сфере безопасности и откроет следующую главу в наших отношениях», — отметил он.

В ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стороны также договорились о сотрудничестве в сферах образования, науки, цифровой трансформации, энергетики и инфраструктуры.

«Это партнерство основано на открытой торговле, инвестициях, инновациях и, самое главное, связях между людьми и бизнесом», — говорится в заявлении.

Представитель Великобритании отметил, что целью его нынешнего визита в Баку является обеспечение реализации достигнутых договоренностей, а также поддержка британских компаний, промышленности и рабочих мест.