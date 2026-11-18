Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со старшим советником спецпосланника США по миротворческим миссиям Арье Лайтстоуном.

Как сообщили в МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями о двусторонних отношениях и ситуации в регионе.

Особое внимание было уделено перспективам реализации конкретных проектов в рамках Хартии стратегического партнёрства между Азербайджаном и США.

Кроме того, обсуждались развитие региональных связей, Средний коридор и транспортно-логистические возможности. В этом контексте стороны отметили значение проекта TRIPP для укрепления транспортных и экономических связей в регионе, а также обеспечения беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном.

Участники встречи также обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.