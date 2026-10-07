Вэнс назвал условие для прекращения войны с Ираном

Иранские власти должны существенно сократить свои мощности по обогащению урана, чтобы положить конец войне с Соединенными Штатами.

Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью агентству Reuters.

"Если вы не хотите ядерного оружия, зачем вам тогда обогащенное до 60% топливо? И если вы хотите продемонстрировать приверженность отказу от создания ядерного оружия, не производите высокообогащенное топливо. Это очень важный основополагающий вопрос [при прекращении конфликта]", — сказал Вэнс. — "Я думаю, что если они хотят продемонстрировать приверженность отказу от создания ядерного оружия, то должны предпринять значимые шаги в отношении своих мощностей по обогащению урана".

Он заявил, что США по-прежнему открыты для заключения соглашения, но будут требовать от Ирана конкретных уступок в ядерной сфере. "Мы не собираемся обменивать слова на действия", — сказал вице-президент. По его версии, ситуацию осложняет то, что Вашингтон не уверен, кто принимает решения в Тегеране. Вэнс сообщил, что США ведут переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи. Однако, утверждал он, неясно, насколько значительно их влияние в иранской структуре власти. "Одно из того, что мы заметили, — это то, что не совсем ясно, как в их стране принимаются решения", — полагает Вэнс.