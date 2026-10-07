Более 250 тысяч человек вышли на акции протеста школьников во Франции - ФОТО

Более 250 тысяч школьников, учителей и родителей приняли участие 6 октября 2026 года в акциях протеста по всей Франции с требованием улучшить условия в лицеях. Полиция применила слезоточивый газ, за день задержаны около 500 человек.

По данным Министерства внутренних дел Франции, в основном мирные шествия прошли в Марселе, Нанте, Лионе и других городах, в них участвовали 200 тысяч человек, еще 56 тысяч вышли на самую крупную акцию в Париже. Организаторы называют общую цифру в 450 тысяч участников.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил, что с начала протестов пострадали не менее 215 подростков и 85 школьных работников.

«Это самые тяжелые за десятилетия потери, которые понесла школьная система», - заявил С. Лекорню.

Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером 6 октября 2026 года вызвал ключевых министров в Елисейский дворец для переговоров, сообщили французские СМИ.

Большинство шествий прошли без серьезных инцидентов, однако некоторые, в том числе в Париже, завершились актами вандализма и столкновениями с полицией: правоохранители применяли слезоточивый газ и дубинки для разгона протестующих. Как сообщает газета Liberation со ссылкой на данные МВД, 6 октября 2026 года задержаны почти 500 человек, 43 полицейских получили ранения. По данным аппарата премьер-министра, за время столкновений пострадали 715 сотрудников полиции.

Профсоюзы и правозащитные организации обвинили полицию в применении избыточной силы против молодых протестующих. Amnesty International заявила, что власти Франции должны «положить конец несоразмерным полицейским репрессиям».

«Изображения и свидетельства, широко распространившиеся за последнюю неделю, вызывают тревожные вопросы об опасном применении полицией слезоточивого газа, дубинок и методов поддержания порядка», - сказала президент Amnesty France Анн Савинель-Барра.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что действия полиции были соразмерными «почти во всех случаях», а акции протеста временами перерастали в беспорядки, требовавшие вмешательства правоохранителей. По его словам, с начала протестов начаты 10 внутренних расследований по заявлениям о жестокости полиции.

5 октября 2026 года на севере Франции подростку 15 лет во время столкновений с полицией оторвало кисть руки. Шестнадцатилетний подросток потерял зрение в правом глазу после тяжелого ранения в голову, полученного 30 сентября 2026 года во время блокады лицея в Туре. Местный прокурор Катрин Сорита-Минар заявила, что характер ранений «совместим с попаданием оборонительной пули типа блэст-болл». Еще один подросток 14 лет 5 октября 2026 года лишился большей части зубов, когда полицейский, судя по всему, выстрелил в него гранатой с близкого расстояния на акции к северо-западу от Парижа. «Его челюсть зафиксирована, он больше не может говорить и ест через трубочку», - рассказала журналистам его мать.

Протесты начались в сентябре 2026 года в северных пригородах Парижа и распространились по всей стране. Демонстранты поджигали мусорные баки у школ, разрушали автобусные остановки и бросали предметы в полицейских, которые отвечали дубинками, слезоточивым газом и спецсредствами.

С середины сентября 2026 года 24 школы были сожжены или разгромлены, задержаны более 6100 человек, почти все они несовершеннолетние. Как сообщили в министерстве юстиции, более 1800 человек привлекаются к ответственности, почти 1500 из них моложе 18 лет.

По данным министерства образования, 6 октября 2026 года более 900 из 3700 лицеев страны были блокированы или закрыты, студенческие организации называют цифру в 1800 учебных заведений. Некоторые местные органы образования перевели занятия в онлайн-формат.

На акции в Париже школьники держали дымовые шашки и плакаты с лозунгами «под нашими учебниками - гнев», отсылающим к известному лозунгу студенческих волнений мая 1968 года «под булыжниками мостовой - пляж», и «школы без денег = страна без будущего».

«Наши требования просты: лучшие условия для учебы, достаточное число учителей, достойные школьные здания. Реакция властей катастрофична. Насилия уже достаточно», - сказала журналистам на площади Нации в Париже школьница Анна.

Восемнадцатилетняя Осеан, участвовавшая в шествии в Марселе, заявила: «Мы просто хотим спасти наше образование и учиться». По ее словам, она страдала от отсутствия учителей, которых заменяли «бесполезными временными преподавателями» либо не заменяли вовсе.

В акциях участвовали и преподаватели. В Ренне учитель Ромен Дюбур рассказал, что он и «около 30 коллег» обсудили «полицейское насилие, свидетелями которого мы стали, и решили быть рядом с учениками, если мы им понадобимся».

Глава профсоюза CGT Софи Бине призвала членов профсоюза «защищать лицеистов», а лидер партии «зеленых» Марин Тонделье предложила местным чиновникам и родителям надеть белое и «идти защищать наших детей во время демонстраций».

С. Лекорню поручил министрам заняться основными требованиями школьников, среди которых замена отсутствующих учителей, пересмотр длительности учебного дня с 8:00 до 18:00 и ремонт обветшавших зданий. Он отверг обвинения в систематическом превышении силы полицией, заявив депутатам, что «крайнее насилие» постучалось «в двери лицеев и должно быть осуждено».

«Поджог школы не поможет ее отремонтировать. Нападение на учителя не поможет восполнить нехватку персонала», - сказал премьер-министр.

Протесты проходят за семь месяцев до президентских выборов, на которых будет избран преемник Э. Макрона, и усиливают давление на правительство, пытающееся сократить растущий дефицит бюджета на фоне обеспокоенности инвесторов размером госдолга Франции и слабым экономическим ростом.

Правительство обвинило леворадикальную партию «Непокоренная Франция» в поощрении и даже организации движения после того, как многие ее депутаты посетили блокады школ. Лидер партии и кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон решительно поддержал протесты, призвав при этом к отказу от насилия.