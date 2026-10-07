Рубио: Нельзя допустить разрыва связей между США и Европой

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости сохранить тесные связи между США и Европой, несмотря на существующие разногласия.

Как передают зарубежные СМИ, об этом он сказал во время выступления в Афинах.

«Несмотря на серьёзные разногласия, нельзя допустить, чтобы узы, связывающие США и Европу, были разорваны», — отметил Рубио.

По его словам, Европа способна «пробудиться от долгого сна» и возродить традиции, корни которых уходят на тысячи лет в прошлое.

Рубио находится в турне по Греции, Исландии и Португалии, направленном на укрепление двустороннего сотрудничества, безопасности и экономических связей.