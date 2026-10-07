Рубио: Нельзя допустить разрыва связей между США и Европой
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости сохранить тесные связи между США и Европой, несмотря на существующие разногласия.
Как передают зарубежные СМИ, об этом он сказал во время выступления в Афинах.
«Несмотря на серьёзные разногласия, нельзя допустить, чтобы узы, связывающие США и Европу, были разорваны», — отметил Рубио.
По его словам, Европа способна «пробудиться от долгого сна» и возродить традиции, корни которых уходят на тысячи лет в прошлое.
Рубио находится в турне по Греции, Исландии и Португалии, направленном на укрепление двустороннего сотрудничества, безопасности и экономических связей.
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