Мирзиёев предложил формулу «шесть стран - один продукт»

Азербайджан играет важную роль в формировании более прочного и наполненного конкретным содержанием экономического и транспортного пространства между Центральной Азией и другими регионами.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе 8-й Консультативной встречи глав государств Азербайджана и Центральной Азии.

Говоря о новых возможностях регионального сотрудничества, Шавкат Мирзиёев отметил, что «сегодня появляется возможность сделать ее гораздо прочнее и наполнить конкретным содержанием». По его словам, речь идет о пространстве, где страны могут совместно развивать торговлю, транспорт, энергетику, промышленность и новые технологии.

Президент Узбекистана подчеркнул необходимость дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества и отметил важность совместных промышленных технологических цепочек, общих цифровых сервисов и инвестиционных механизмов.

«Теперь необходимо определить, за счет чего это будет обеспечено. В первую очередь речь идет о совместной промышленной технологической цепочке, общем цифровом сервисе и инвестиционном механизме, который позволит быстрее запускать крупные проекты», – сказал он.

Шавкат Мирзиёев также подчеркнул необходимость использования общего географического преимущества региона и предложил развивать сотрудничество по принципу «шесть стран – один продукт».

«Мы уже подошли к тому моменту, когда обычной торговли друг с другом недостаточно. Нужно вместе создавать конечный продукт. Формула «шесть стран – один продукт» передает смысл того, к чему мы должны стремиться», – отметил Президент Узбекистана.

По его словам, участие предприятий нескольких государств в единой производственной цепочке позволит сформировать более тесные связи между экономиками стран региона.

Шавкат Мирзиёев также отметил значение дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы консультативного формата и подчеркнул, что главное – не количество принятых документов, а их практическая реализация.

Также Президент Узбекистана предложил в следующем году организовать совместный бизнес-форум стран Центральной Азии и Азербайджана.