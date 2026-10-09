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Туркменистан выступает за координацию стран СНГ в транспорте и энергетике

1news Lab09:48 - Сегодня
Туркменистан выступает за координацию стран СНГ в транспорте и энергетике

Туркменистан выступает за дальнейшую координацию стран Содружества Независимых Государств в сферах транспорта и энергетики. Об этом заявил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на встрече с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.

Как сообщает государственное агентство TDH, по словам С. Бердымухамедова, Туркменистан активно участвует в саммитах, заседаниях и мероприятиях, проводимых в рамках СНГ, широко взаимодействует в области экономики, торговли, культуры и спорта.

Глава государства добавил, что Туркменистан поддерживает активизацию эффективного взаимодействия на пространстве Содружества, располагающего солидным потенциалом и возможностями в самых разных областях.

Президент поблагодарил С. Лебедева и коллектив Исполнительного комитета СНГ за проделанную совместную работу и координацию усилий по организации предстоящего саммита Содружества.

В 2026 году Туркменистан председательствует в органах СНГ. Саммит глав государств Содружества проходит в Национальной туристической зоне «Аваза» в городе Туркменбаши. 

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