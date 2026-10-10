Трамп: Украине пора сменить президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует избрать нового президента, обвинив президента Украины Владимира Зеленского в нежелании договариваться о завершении конфликта с Россией.

Об этом Дональд Трамп сказал журналистам.

«Пришло время Украине избрать нового президента», - сказал Трамп, говоря о Зеленском.

По словам американского лидера, украинский президент неоднократно имел возможности заключить соглашение, но не воспользовался ими.

«По какой-то причине Зеленский никогда не заключает сделок. У него было множество возможностей, но он хочет создавать проблемы всему миру», - заявил Д. Трамп.

В качестве одного из примеров он упомянул удары по нефтеперерабатывающим заводам, которые, по его словам, создают проблемы в том числе для американских фермеров.

Дональд Трамп также предложил Украине найти нового руководителя, способного достичь договоренности.

«Я советую Украине найти нового лидера, который сможет заключить соглашение», - подчеркнул он.