Трамп: Украине пора сменить президента
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует избрать нового президента, обвинив президента Украины Владимира Зеленского в нежелании договариваться о завершении конфликта с Россией.
Об этом Дональд Трамп сказал журналистам.
«Пришло время Украине избрать нового президента», - сказал Трамп, говоря о Зеленском.
По словам американского лидера, украинский президент неоднократно имел возможности заключить соглашение, но не воспользовался ими.
«По какой-то причине Зеленский никогда не заключает сделок. У него было множество возможностей, но он хочет создавать проблемы всему миру», - заявил Д. Трамп.
В качестве одного из примеров он упомянул удары по нефтеперерабатывающим заводам, которые, по его словам, создают проблемы в том числе для американских фермеров.
Дональд Трамп также предложил Украине найти нового руководителя, способного достичь договоренности.
«Я советую Украине найти нового лидера, который сможет заключить соглашение», - подчеркнул он.