Советник исполнительного директора Ассоциации страховщиков Азербайджана Мамед Агаев избран генеральным секретарем Союза страховщиков тюркского мира. Решение принято единогласно учредительными организациями на 2-й Ассамблее Союза.

Как написал М. Агаев на своей странице в Facebook, он поблагодарил все учредительные организации, поддержавшие его кандидатуру: Ассоциацию страховщиков Азербайджана, Ассоциацию страховщиков Кыргызстана, Турецкий союз страховщиков, Ассоциацию участников профессионального страхового рынка Узбекистана и Союз страховых и перестраховочных компаний Северного Кипра.

«Избрание генеральным секретарем Союза единогласным решением учредительных членов на 2-й Ассамблее Союза страховщиков тюркского мира - большая честь и ответственность для меня», - отметил он.

По его словам, впереди общие цели, важные инициативы и большие возможности для укрепления сотрудничества между страховыми рынками тюркского мира. Новую должность он будет совмещать с работой в Ассоциации страховщиков Азербайджана.

Мамед Агаев родился 3 мая 1989 года в Баку, получил высшее образование на факультете журналистики Бакинского государственного университета. В 2008-2020 годах работал корреспондентом и на руководящих должностях в различных частных и государственных медиаструктурах.

В 2018-2020 годах был руководителем проекта программы «Время страхования» на телеканале «ARB 24» - первого в стране телепроекта о страховании, а также эфирным редактором канала. В 2019 году был награжден специальной плакеткой на «Международном страховом форуме», организованном Ассоциацией страховщиков Азербайджана, в 2020 году занял первое место в конкурсе статей, проведенном Бюро обязательного страхования.

С 1 сентября 2020 года он занимает должность советника исполнительного директора общественного объединения «Ассоциация страховщиков Азербайджана».