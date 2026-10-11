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Мамед Агаев избран генеральным секретарем Союза страховщиков тюркского мира

1news Lab15:40 - Сегодня
Мамед Агаев избран генеральным секретарем Союза страховщиков тюркского мира

Советник исполнительного директора Ассоциации страховщиков Азербайджана Мамед Агаев избран генеральным секретарем Союза страховщиков тюркского мира. Решение принято единогласно учредительными организациями на 2-й Ассамблее Союза.

Как написал М. Агаев на своей странице в Facebook, он поблагодарил все учредительные организации, поддержавшие его кандидатуру: Ассоциацию страховщиков Азербайджана, Ассоциацию страховщиков Кыргызстана, Турецкий союз страховщиков, Ассоциацию участников профессионального страхового рынка Узбекистана и Союз страховых и перестраховочных компаний Северного Кипра.

«Избрание генеральным секретарем Союза единогласным решением учредительных членов на 2-й Ассамблее Союза страховщиков тюркского мира - большая честь и ответственность для меня», - отметил он.

По его словам, впереди общие цели, важные инициативы и большие возможности для укрепления сотрудничества между страховыми рынками тюркского мира. Новую должность он будет совмещать с работой в Ассоциации страховщиков Азербайджана.

Мамед Агаев родился 3 мая 1989 года в Баку, получил высшее образование на факультете журналистики Бакинского государственного университета. В 2008-2020 годах работал корреспондентом и на руководящих должностях в различных частных и государственных медиаструктурах.

В 2018-2020 годах был руководителем проекта программы «Время страхования» на телеканале «ARB 24» - первого в стране телепроекта о страховании, а также эфирным редактором канала. В 2019 году был награжден специальной плакеткой на «Международном страховом форуме», организованном Ассоциацией страховщиков Азербайджана, в 2020 году занял первое место в конкурсе статей, проведенном Бюро обязательного страхования.

С 1 сентября 2020 года он занимает должность советника исполнительного директора общественного объединения «Ассоциация страховщиков Азербайджана».

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