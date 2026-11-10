SOCAR инвестирует $120 млн в новую установку по производству авиакеросина в Турции

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует направить около 120 млн долларов (примерно 6 млрд турецких лир) на строительство новой установки по производству авиационного керосина на нефтеперерабатывающем заводе STAR в Турции.

Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на SOCAR Turkiye. Уточняется, что проект перешел на этап проектирования, закупок и строительства новой установки для выпуска авиационного топлива.

«В рамках этих капиталовложений объемом порядка 6 млрд лир мы переведем выпуск авиатоплива на новую установку Jet Fuel (Kero-Merox) и обеспечим дополнительные мощности по производству дизельного топлива в размере около 600 тыс. тонн ежегодно. Это позволит нам более гибко управлять производством авиакеросина и дизеля с учетом рыночной ситуации», — заявил глава бизнес-подразделения по нефтепереработке и нефтехимии SOCAR Turkiye и генеральный директор Petkim Petrokimya Holding Кянан Мирзеев.

Ожидается, что реализация проекта повысит операционную гибкость и энергетическую эффективность завода, а также сократит зависимость Турции от импорта дизельного топлива.

После запуска новой установки Jet Fuel (Kero-Merox) действующая установка KHT (Kerosene Hydrotreater) будет переориентирована на производство дизеля. При этом она сохранит возможность возобновить выпуск авиационного керосина в случае необходимости.

«По данному проекту заключен EPC-контракт с консорциумом международных компаний. Проектно-изыскательские, закупочные и строительно-монтажные работы стартуют в ближайшие дни, а запуск новой установки Jet Fuel (Kero-Merox) намечен на первый квартал 2029 года. Данный проект увеличит совокупный объем инвестиций SOCAR в Турцию до 20 млрд долларов», — подчеркнул Мирзеев.

По его словам, перерабатывающая мощность НПЗ STAR, введенного в эксплуатацию в 2018 году, увеличилась с первоначальных 10 млн до 13 млн тонн в год. Таким образом, STAR стал крупнейшим отдель

Источник: Report