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Азербайджан и Вьетнам рассмотрели возможности поощрения взаимных инвестиций - ФОТО

Редакция 1news21:12 - Сегодня
Азербайджан и Вьетнам рассмотрели возможности поощрения взаимных инвестиций - ФОТО

Азербайджанская делегация во главе с первым заместителем министра экономики Эльнуром Алиевым совершила визит в город Ханой Социалистической Республики Вьетнам.

Как сообщили в Министерстве экономики, в рамках визита состоялась встреча с заместителем министра промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Виет Соном. На встрече подчеркивалось, что наша страна придает важное значение развитию и диверсификации торгово-экономических связей с Вьетнамом. Был проведен обмен мнениями вокруг возможностей увеличения взаимных инвестиций, вопросов расширения сотрудничества между деловыми кругами. Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в сферах промышленности, энергетики, туризма и в других областях, представляющих взаимный интерес.

Состоялась встреча с заместителем председателя вьетнамской компании VinGroup, председателем правления глобальной структуры зеленого транспорта компании GSM (Green Smart Mobility) Нгуен Куок Туаном. На встрече были обсуждены возможности сотрудничества по различным направлениям, включая сборку электромобилей и развитие недвижимости в Азербайджане. В рамках визита состоялась встреча с заместителем главного исполнительного директора вьетнамской компании ROX Group Нгуен Виет Соном. Были обсуждены инвестиционные возможности компании в сфере недвижимости и возобновляемых источников энергии в Азербайджане, перспективы реализации потенциальных проектов в этих направлениях.

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