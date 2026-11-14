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Азербайджанская нефть подорожала почти до $103 за баррель

Редакция 1news09:44 - Сегодня
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Азербайджанская нефть подорожала почти до $103 за баррель

Цена барреля азербайджанской нефти Azeri Light на мировом рынке повысилась на $2,8, или 2,8%, до $102,68.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на источник на нефтяном рынке, по итогам торгов цена фьючерсов на январь 2027 года нефти марки Brent составила $96,11 за баррель.

Цена Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан повысилась на $2,89, или 3,01%, до $98,79 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на текущий год средняя цена барреля нефти заложена на уровне $65.

Отметим, что минимальная цена Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года — $15,81 за баррель, а максимальная — в июле 2008 года, когда она достигла $149,66.

В Азербайджане нефть этой марки добывается в рамках контракта на разработку блока месторождений «Азери — Чыраг — Гюнешли» (АЧГ). Доля SOCAR в контракте составляет 35,3%.

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