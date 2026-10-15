Активы банковского сектора Азербайджана достигли 60,9 миллиарда манатов

Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 6,8 процента, или на 3,9 миллиарда манатов, и достигли 60,9 миллиарда манатов.

Об этом заявил директор департамента финансовой стабильности Центрального банка Азербайджанской Республики Атахан Гасанов на брифинге, посвященном «Отчету о финансовой стабильности».

По его словам, показатель глубины банковского сектора - отношение активов к ВВП - увеличился на 2,5 процентного пункта и достиг 46,7 процента.

Расширение баланса произошло в основном за счет роста срочных депозитов финансового сектора, отметил А. Гасанов.

Число уникальных вкладчиков - физических лиц в депозитном портфеле выросло на 13,6 процента и достигло 220,6 тысячи человек.