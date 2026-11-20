Системный курс на цифровизацию, возведенный в ранг одного из главных государственных приоритетов, обеспечил Азербайджану исторический прорыв на международной арене: в Индексе развития электронного правительства ООН (EGDI) за 2026 год страна взлетела сразу на 36 позиций - с 74-го на 38-е место в мире, обогнав по уровню онлайн-сервисов США, Великобританию и Канаду, а в штаб-квартире ООН опыт Баку официально назвали образцом передовой практики для всего мира.

Фундамент прорыва: стратегия, управление и технологии

Рекордный скачок стал закономерным итогом масштабной трансформации системы госуправления, в основе которой лежат три ключевых фактора:

- Политическая воля и стратегическое планирование. Последовательное внимание Президента Азербайджана Ильхама Алиева задало системный вектор реформ. Принятие Концепции цифрового развития, Плана мероприятий на 2026–2028 годы, а также законодательных актов о поддержке ИКТ-сектора, стартапов, венчурного финансирования, краудфандинга и технопарков создало мощную нормативно-правовую и инвестиционную базу.

- Координация на высшем уровне. Деятельность Совета по цифровому развитию под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой обеспечила слаженное межведомственное взаимодействие и превратила цифровизацию в единую государственную политику, нацеленную на реальный результат для граждан и бизнеса.

- Инновационная экосистема сервисов. Практическим воплощением реформ стали платформа mygov, объединившая госуслуги по принципу «единого окна» с ориентацией на жизненные ситуации граждан, а также система межведомственного обмена данными digital.bridge, ускорившая переход к «безбумажному правительству», внедрению ИИ и укреплению кибербезопасности.

Фактология успеха: цифры и позиции

Отчет, опубликованный Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам (UN DESA) 19 ноября этого года зафиксировал впечатляющую динамику Азербайджана:

- Общий рейтинг EGDI: рост на 36 строк - с 74-го места (2024 год) на 38-е место (2026 год).

- Итоговый балл: показатель вырос на 16,3% — с 0,7607 до 0,8847 балла.

- Высшая лига: страна укрепилась в группе государств с «очень высоким уровнем развития электронного правительства» (Very High EGDI) и перешла в престижную подгруппу V3, где представлена наряду с Австрией, Японией, Канадой и Израилем.

- Рывок в Индексе онлайн-услуг (OSI): самый мощный прогресс зафиксирован именно в сфере цифровых сервисов – скачок на 56 позиций вверх, с 67-го на 11-е место в мире. По этому компоненту Азербайджан опередил Великобританию (12-е место), Исландию (16-е), США (18-е), Канаду (20-е), Норвегию (22-е) и Австралию.

- Мировое лидерство в субиндексах: Азербайджан занял 1-е место в мире по показателю институциональной основы и 10-е место по уровню предоставления цифровых государственных услуг, разделив эту строчку с Эстонией (занимающей 8-е место в общем рейтинге EGDI).

Оценка ООН

На пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке руководитель Отдела цифрового правительства UN DESA Винченцо Акваро особо отметил причины и значимость азербайджанского феномена: «Азербайджан входит в число стран, которые добились значительного прогресса за период с 2024 по 2026 год. В 2024 году страна занимала 74-е место, а сейчас она на 38-м. Это действительно впечатляющий рывок. Этому способствовал ряд ключевых факторов. Прежде всего, мы отмечаем сильную волю руководства страны, а также эффективную нормативно-правовую базу, которая поддерживает развитие. Речь идет не только о кадровом потенциале, политике и стратегии, но и об инвестициях: Азербайджан вложил в это направление значительные средства. Это действительно очень интересная страна, и я убежден, что опыт Азербайджана должен стать примером передовой практики для других государств как в регионе, так и во всем мире».

На фото: глава Отдела цифрового правительства UN DESA Винченцо Акваро

Новая модель государства

Достигнутые показатели в индексе EGDI, который каждые два года оценивает государства - члены ООН по трем ключевым параметрам (онлайн-услуги, телекоммуникационная инфраструктура и человеческий капитал), выходят далеко за рамки статистического успеха. Стремительный взлет Азербайджана наглядно демонстрирует качественную трансформацию самого института государственного управления - переход к современной, проактивной и технологичной модели цифрового государства, где главными критериями эффективности становятся скорость, доступность и удобство для каждого гражданина.