Азербайджан развивает партнёрство с американскими вузами в сфере сельского хозяйства - ФОТО
Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в ходе визита в США провёл переговоры с представителями трёх американских вузов — Университета штата Оклахома, Лэнгстонского и Мэрилендского университетов.
Об этом министр написал на своей странице в социальной сети X.
Одной из главных тем встреч стала совместная программа двойного диплома между Азербайджанским государственным аграрным университетом и Университетом штата Оклахома. По словам Мамедова, первый обмен студентами в рамках этой программы запланирован на следующий год.
Участники переговоров также обсудили расширение академического партнёрства, увеличение количества специальностей по программе двойного диплома, а также развитие научных исследований и обмена опытом.
В Лэнгстонском университете министр посетил Американский институт козоводства, ознакомился с его работой и исследованиями. Стороны рассмотрели перспективы совместных научных проектов и обмена практическими наработками в этой сфере.
В Мэрилендском университете Мамедов побывал в Колледже сельского хозяйства и природных ресурсов, где ему представили работу Лаборатории цифрового и точного земледелия. В частности, речь шла об использовании искусственного интеллекта в сельском хозяйстве, оптимизации орошения и раннем выявлении заболеваний растений.
Министр подчеркнул, что сотрудничество с американскими университетами поможет укрепить международные связи азербайджанских вузов, внедрять современные технологии в аграрное образование и развивать научный потенциал сельскохозяйственной отрасли.
#ABŞ-yə səfərimiz çərçivəsində #Oklahoma Dövlət Universiteti, #Langston Universiteti və #Maryland Universitetinin heyəti ilə görüşlər keçirdik. Görüş zamanı Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti ilə Oklahoma Dövlət Universiteti arasında imzalanmış #ikili #diplom proqramının icrası məsələlərini, növbəti ildən etibarən ilk tələbə mübadiləsinin həyata keçiriləcəyini diqqətə çatdırdıq. Eyni zamanda, universitetlər arasında mövcud əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da genişləndirilməsinin, ikili diplom proqramı üzrə ixtisasların sayının artırılmasının, #elmitədqiqat və akademik əməkdaşlığın gücləndirilməsinin əhəmiyyətini vurğuladıq. Səfər çərçivəsində, həmçinin Langston Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Amerika Keçiçilik İnstitutunun fəaliyyəti və bu sahədə həyata keçirdiyi elmi-tədqiqat işləri ilə tanış olduq. Keçiçilik sahəsində əldə edilmiş elmi və praktiki nailiyyətlərin qarşılıqlı paylaşılması, təcrübə mübadiləsinin təşkili və birgə tədqiqat layihələrinin həyata keçirilməsi imkanları ətrafında fikir mübadiləsi apardıq. Maryland Universitetinin Kənd Təsərrüfatı və Təbii Ehtiyatlar Kollecinə səfərimiz çərçivəsində isə Rəqəmsal və Dəqiq Kənd Təsərrüfatı Laboratoriyasında aparılan elmi-tədqiqat işləri və əldə edilmiş nəticələrlə tanış olduq. Təqdimat zamanı #süni #intellekt texnologiyalarının kənd təsərrüfatında tətbiqi, xüsusilə suvarma qrafiklərinin optimal şəkildə müəyyənləşdirilməsi, bitki xəstəliklərinin erkən mərhələdə aşkarlanması və diaqnostikası istiqamətində həyata keçirilən tədqiqatlar və əldə olunan innovativ nəticələr barədə ətraflı məlumat verildi. Əminik ki, bu əməkdaşlıq istiqamətləri Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin beynəlxalq əlaqələrinin genişləndirilməsinə, #aqrar #təhsildə müasir yanaşmaların tətbiqinə və kənd təsərrüfatının prioritet sahələri üzrə elmi potensialın gücləndirilməsinə mühüm töhfə verəcəkdir. — Məcnun Məmmədov (@MajnunMammadov) November 20, 2026