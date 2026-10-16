Мгер Григорян: Договоренности об обмене анклавами между Арменией и Азербайджаном нет

Между Арменией и Азербайджаном нет договоренности об обмене анклавами.

Об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов на полях COP17, передают армянские СМИ.

На вопрос о том, не свидетельствует ли публикация премьер-министра Никола Пашиняна об обсуждении различных вариантов решения вопроса о наличии договоренности об обмене, М. Григорян подчеркнул, что такой договоренности нет.

Отвечая на вопрос о том, какое предложение Ереван выдвинул Баку по вопросу анклавов и эксклавов, вице-премьер заявил, что не может раскрыть детали.

«Представления и процедуры четко прописаны и упорядочены, и мы будем действовать в рамках утвержденного регламента», - отметил М. Григорян.

Ранее Н. Пашинян заявил, что для обеспечения мира по обе стороны границы не должно быть анклавов и эксклавов, а Армения и Азербайджан должны обменяться территориями соответствующих точных размеров. Позже он отметил, что до возможного обмена территорией бывших анклавов будет необходимо провести делимитацию.

По словам премьер-министра Армении, обмен территориями - это сложный правовой процесс, который нуждается в анализе. В качестве одного из вариантов он существовал давно, и Н. Пашинян упоминал о нем и в прошлом.