Мирзоян назвал отношения Армении и России дружественными

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян оценил армяно-российские отношения как дружественные, а имеющиеся между странами вопросы - как решаемые.

Как сообщает ТАСС, глава армянского внешнеполитического ведомства выступил с таким заявлением на полях 17-й Конференции по биологическому разнообразию (COP-17).

«Отношения Армения - Россия оцениваю как дружественные. Обсуждения между нашими странами оцениваю как конструктивные. Имеющиеся вопросы оцениваю как решаемые на всех уровнях», - сказал А. Мирзоян.

Говоря о дальнейшем взаимодействии в рамках ЕАЭС, министр отметил, что работа в этом интеграционном союзе продолжается в рабочем ключе. Он не согласился с мнением, что Еревану необходимо до конца ноября принять решение о своем будущем в ЕАЭС: по его словам, это должен сделать армянский народ, но «на каком-то этапе в будущем».

11 августа заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью ТАСС заявил, что Армении необходимо решиться на проведение общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или сохранении членства в ЕАЭС до декабря, когда вопрос о возможных дальнейших шагах в отношении Еревана будет обсуждаться на встрече глав государств - членов ЕАЭС.