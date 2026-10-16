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Иран предложил развивать энергосотрудничество на Южном Кавказе через формат «3+3»

1news Lab13:10 - Сегодня
Иран предложил развивать энергосотрудничество на Южном Кавказе через формат «3+3»

Иран ожидает, что инициативы в рамках формата «3+3» по энергетическому сотрудничеству помогут развить это направление взаимодействия на Южном Кавказе.

Об этом заявил заместитель министра нефти Ирана, глава Национальной иранской газовой компании Саид Тавакколи.

Как сообщает Sputnik Армения, он выступил на сессии форума «Российская энергетическая неделя».

«Основываясь на том, что необходимо рынку, мы можем играть важную роль, экспортировать, импортировать, проводить своп-операции. Мне кажется, что платформа „3+3“ (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран, Турция) с учетом тех инициатив, которые будут предложены в рамках сегодняшней встречи, мне кажется, могут повлиять и сформировать новую энергетическую повестку (на Южном Кавказе - ред.)», - сказал С. Тавакколи.

По его словам, на Южном Кавказе и в Центральной Азии есть потенциал для развития энергетического сотрудничества. Основной вопрос, отметил он, не в маршрутах и объемах поставок энергоресурсов в регионе, а в том, каким образом можно из торговли энергией и экономических связей создать устойчивые выгоды для всех стран-участниц формата.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве 14-16 октября.

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