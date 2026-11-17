Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян выступил с резким заявлением в адрес главы Армянской апостольской церкви.

В своем телеграм-канале политик назвал Ктрича Нерсисяна (мирское имя Католикоса всех армян Гарегина II) «серьезной угрозой национальной безопасности».

Использование мирского имени вместо церковного титула является характерным элементом риторики критиков нынешнего руководства Первопрестольного Святого Эчмиадзина. Данное высказывание прозвучало на фоне продолжающейся напряженности в отношениях между действующими властями Армении и руководством Армянской апостольской церкви.

Конфликт между правительством Армении во главе с Николом Пашиняном и руководством Армянской апостольской церкви (ААЦ) во главе с Католикосом Гарегином длится с 2018 года, так как новые власти изначально воспринимали верхушку духовенства как часть прежней политической элиты.

Отношения резко обострились после поражения в войне в Карабахе, когда Эчмиадзин потребовал отставки правительства, а власти обвинили церковь во вмешательстве в политику и финансовых злоупотреблениях. Весной 2024 года протестное движение возглавил архиепископ Баграт Галстанян. Согласно позиции официального Еревана, действия духовенства представляли собой попытку госпереворота, что в 2025 году привело к арестам ряда высокопоставленных священнослужителей, тогда как представители ААЦ и оппозиции расценили эти дела как «политическое преследование».

После парламентских выборов июня 2026 года правительство официально включило смену главы ААЦ и реформу ее устава в свою программу.