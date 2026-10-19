Съемка и распространение кадров фильма «44» в кинотеатрах могут повлечь наказание - ВИДЕО

Агентство кино Азербайджанской Республики обратилось к зрителям в связи с показами художественного фильма «44», предупредив о недопустимости его несанкционированной съемки и распространения видеоматериалов.

В ведомстве подчеркнули, что картина рассказывает о героической истории азербайджанского народа, преданности Родине, единстве, самоотверженности и надежде на фоне тяжелых испытаний войны.

Агентство призвало зрителей не записывать фильм на мобильные телефоны и другие устройства во время сеансов, а также не публиковать снятые материалы без разрешения правообладателя. Такие действия в ведомстве назвали проявлением неуважения к создателям фильма, его производителю и другим зрителям.

В агентстве также напомнили, что несанкционированная запись и распространение фильма могут нарушать авторские права и повлечь юридическую ответственность. В зависимости от обстоятельств нарушителям может грозить ответственность по статье 185 Кодекса Азербайджанской Республики об административных правонарушениях, а при наличии предусмотренных законом оснований - по статьям 165.1 и 165.2 Уголовного кодекса.

В ведомстве заявили, что при выявлении подобных нарушений в отношении виновных лиц будут приняты меры, предусмотренные законодательством.