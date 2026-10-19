В Иране заявили о готовности заключать с арабскими странами соглашения по безопасности

Иран готов предложить арабским странам заключение соглашений в сфере безопасности, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби.

Как сообщает ТАСС, слова Мохеби приводит агентство Tasnim.

По его словам, Иран всегда стремился к дружеским отношениям с этими странами.

«Страны региона должны сами обеспечивать свою безопасность, и мы готовы заключать с ними совместные соглашения и обеспечивать безопасность на региональном и местном уровне», - сказал представитель КСИР, который является элитной частью ВС Ирана.

Мохеби также высказал мнение, что страны региона осознали, что базы США не принесли им никакой пользы, и свидетельством этого он назвал Мекканский пакт.

Мекканское соглашение 7 августа подписали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Оно предусматривает, что нападение на одну из трех стран будет расцениваться как агрессия против всех участников соглашения.