КСИР пригрозил ударами по подводным интернет-кабелям в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) выступил с угрозой нанести удар по коммуникационным кабелям, проходящим через Ормузский пролив.

Как сообщает агентство Fars, с таким заявлением выступил представитель КСИР бригадный генерал Хосейн Мохеби.

«Подводные коммуникационные кабели могут стать новыми целями Ирана», - заявил он.

«Через Ормузский пролив проложены семь крупных подводных кабелей, от которых зависит интернет-трафик и передача коммерческих данных во всем мире», - указал Х. Мохеби.

Он также предостерег Соединенные Штаты от любых новых нападений на Исламскую Республику.

«Если в регионе станет небезопасно для Ирана, то безопасности в регионе не будет ни для кого», - отметил генерал.