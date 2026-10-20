Жители Альберты высказались против выхода провинции из состава Канады

Большинство жителей канадской провинции Альберта на голосовании 19 октября высказались против выхода региона из состава Канады: за сохранение провинции в составе страны проголосовали 76,4 процента, за независимость - 23,6 процента.

Как сообщает телеканал CBC со ссылкой на предварительные итоги голосования, волеизъявление проводилось по вопросу запуска процедуры для проведения обязательного референдума о независимости.

Комментируя первые результаты, премьер-министр Альберты Даниэль Смит заявила, что очень рада широкой поддержке более сильной Альберты в объединенной Канаде.

По октябрьскому опросу Ipsos, за независимость провинции выступали 23 процента респондентов, желание остаться в составе Канады высказали 70 процентов.

По данным Angus Reid Institute, за отделение в большей степени выступали сторонники Объединенной консервативной партии (UCP): на 16 октября независимость поддерживали 63 процента избирателей этой партии, 37 процентов выступали за сохранение статуса провинции Канады.