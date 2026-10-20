Доклад: Цена на газ для Армении может вырасти на 69 процентов при приостановке участия в ЕАЭС

Приостановка участия Армении в ЕАЭС может привести к росту цены на газ с 177,5 до 300 долларов США за 1 тыс. куб. м, то есть примерно на 69 процентов.

Об этом говорится в совместном докладе России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Как сообщает ТАСС, доклад опубликован на сайте правительства РФ.

«Сценарная оценка импорта газа Республикой Армения из государств - членов ЕАЭС исходит из цены на уровне 300 долларов США за 1 тыс. куб. м при сохранении физического объема поставок. По сравнению с действующей базовой ценой 177,5 долларов США за 1 тыс. куб. м рост цены составит порядка 69%», - говорится в докладе.

В документе отмечается, что данный показатель носит индикативный характер и реальная цена с учетом рыночной конъюнктуры может быть выше.