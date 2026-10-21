Турция, Катар, Пакистан и Индонезия подпишут меморандум по оборонной промышленности

В Дохе 21 октября будет подписан меморандум о взаимопонимании между Турцией, Катаром, Пакистаном и Индонезией, направленный на укрепление сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Инициатива реализуется под координацией Управления оборонной промышленности Турции и предусматривает совместное производство, передачу технологий, проведение научно-исследовательских работ и интеграцию цепочек поставок, сообщают турецкие СМИ.

Сотрудничество четырех стран будет строиться на основе уже существующих проектов. В частности, предполагается использовать опыт Турции в реализации проектов по строительству военных кораблей совместно с Пакистаном, а также по разработке среднего танка KAPLAN MT совместно с Индонезией.

Экспорт продукции оборонной и авиационной промышленности Турции за период с 2023 по 2026 год превысил 30 миллиардов долларов. В 2025 году объем экспорта вырос на 48 процентов по сравнению с предыдущим годом, превысив 10 миллиардов долларов.