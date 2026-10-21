В Армении назвали экономический эффект от возможного выхода из ЕАЭС незначительным

Возможный разрыв связей с Евразийским экономическим союзом приведет к снижению ВВП Армении не более чем на 0,61 процента.

Об этом заявил министр экономики Армении Геворк Папоян, подводя итоги совместного исследования о потенциальных рисках.

Расчеты провела рабочая группа с участием министерства экономики, министерства финансов и Центрального банка Армении.

Г. Папоян подверг критике доклад ЕАЭС, назвав приведенные в нем показатели завышенными почти вдвое. Он напомнил, что Ереван строго выполняет все союзные обязательства.

По словам министра, возникающие барьеры и ограничения армянские власти намерены решать в правовом поле ЕАЭС на заседании Евразийской экономической комиссии 3 ноября.

Отвечая на вопросы о референдуме по интеграции в Европейский союз и о выборе партнеров для атомной энергетики, глава Министерства экономики подчеркнул, что Ереван не придерживается прозападной или пророссийской ориентации и принимает решения исходя из национальной выгоды.