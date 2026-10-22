Армянские чиновники обсудили в Сюнике подготовку к проектированию TRIPP

Вице-премьер Армении Мгер Григорян, министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян и председатель Комитета по градостроительству Егиазар Варданян посетили Сюникскую область, где обсудили организационные вопросы, связанные с запуском работ по проектированию инфраструктуры TRIPP, и определили дальнейший ход процессов.

Как сообщает Sputnik Армения, профильные ведомства обсудили эти вопросы на месте.

Проект TRIPP («Маршрут Трампа для международного мира и процветания») предусматривает создание стратегического транзитного коридора через Сюникскую область Армении. Подчеркивается, что он будет функционировать исключительно в рамках армянской юрисдикции и не затрагивает суверенитет страны.

По проекту Армения предоставит США эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута, по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Предусматривается создание компании с контрольной долей США при наличии у Армении механизмов контроля по принципиальным вопросам.

На первом этапе США предлагается 74 процента доли, Армении - 26 процентов, с возможностью увеличения доли Армении до 49 процентов при продлении соглашения.

Рамочное соглашение было парафировано 26 мая 2026 года в ходе краткосрочного визита государственного секретаря США Марко Рубио в Ереван, а в начале июня 2026 года стороны его подписали.