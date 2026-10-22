Эскизы инфраструктур TRIPP вынесут на общественное обсуждение

Эскизы основных инфраструктур маршрута TRIPP - автотрассы, железной дороги и линий электропередачи - будут вынесены на общественное обсуждение, после чего начнутся более детальные проектные работы.

Об этом вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил на заседании правительства.

Как сообщает Sputnik Армения, вице-премьер говорил об итогах своей поездки в Мегринский регион, в ходе которой его сопровождали министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян и глава Комитета по градостроительству Егиазар Варданян. Члены правительства ознакомились с расположением будущих инфраструктур - железной дороги, автодороги и линий электропередачи.

По словам М. Григоряна, по маршруту железной дороги все очевидно, требовалось лишь в очередной раз оценить состояние конструкций, в том числе тоннелей. С линиями электропередачи, по его оценке, также многое ясно. Обсуждения требует маршрут автодороги, поскольку на нем есть труднодоступные участки.

«Мы должны решить этот вопрос, чтобы дорога была конкурентоспособной для транзитных перевозок», - заявил М. Григорян.

Он пояснил, что проектные работы по этим трем направлениям можно начать, не дожидаясь окончательного формирования TRIPP Development Company - армяно-американского предприятия, которое будет управлять этими инфраструктурами. Затем все наработки передадут компании.

Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity - «Маршрут Трампа для международного мира и процветания») предусматривает создание транзитного коридора через Сюникскую область Армении. Подчеркивается, что он будет функционировать исключительно в рамках армянской юрисдикции и не затрагивает суверенитет страны.

По проекту Армения предоставит США эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута, по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Предусматривается создание компании с контрольной долей США при наличии у Армении механизмов контроля по принципиальным вопросам: на первом этапе США предлагается 74 процента доли, Армении - 26 процентов, с возможностью увеличения доли Армении до 49 процентов при продлении соглашения.

26 мая 2026 года в ходе краткосрочного визита госсекретаря США Марко Рубио в Ереван Армения и США парафировали рамочное соглашение, а в начале июня 2026 года подписали его.