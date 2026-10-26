Джейхун Байрамов: Азербайджан и Нидерланды готовят к подписанию 4 соглашения

Между Азербайджаном и Нидерландами существует 11 соглашений, 4 соглашения находятся на стадии обсуждения.

Как передает Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на брифинге для прессы в Баку с нидерландским коллегой Томом Берендсеном.

Министр сообщил, что в ходе встречи обсуждался ряд вопросов:

«У нас состоялось полезное обсуждение как двусторонних вопросов, включая перспективы развития, так и отношений Азербайджана и ЕС. В последние годы политический диалог между двумя странами интенсивно развивается. В этой связи необходимо отметить контакты на высшем уровне», — сказал Байрамов.

Он добавил, что регулярно проводит переговоры с нидерландским коллегой.

«В этой связи следует отметить и регулярные телефонные разговоры. Кроме того, между двумя странами были проведены политические консультации в Гааге, и мы пришли к выводу, что этот диалог должен вестись на постоянной основе», — отметил глава МИД.