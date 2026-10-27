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ВМС США нарастили группировку вблизи Ирана до более 20 боевых кораблей

Редакция 1news09:05 - Сегодня
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ВМС США нарастили группировку вблизи Ирана до более 20 боевых кораблей

Группировка американских ВМС, размещенная непосредственно вблизи Ирана, за неделю увеличилась с 17 до 21 боевого корабля, следует из данных информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов.

В настоящее время в Аравийском море к юго-востоку от Ирана на боевом дежурстве находятся две американские авианосные ударные группы, возглавляемые авианосцами USS George Washington и USS George Bush. На каждом из них базируется по 48 истребителей. Вместе с авианосцами вблизи Ирана размещены 1 крейсер, 11 ракетных эсминцев и 3 больших десантных корабля с экспедиционным батальоном морской пехоты.

Тем временем в районе Красного моря на фоне йеменского конфликта действуют два американских ракетных эсминца. Еще два эсминца ВМС США находятся в северо-западной части Индийского океана.

В период военных действий США против Ирана в регионе также насчитывалось более 20 американских боевых кораблей.

Источник: interfax.ru

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