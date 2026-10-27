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Азербайджан поддержал кандидатуру госминистра ОАЭ на пост генсека ООН

Редакция 1news11:40 - Сегодня
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Азербайджан поддержал кандидатуру госминистра ОАЭ на пост генсека ООН

Азербайджан приветствует инициативу выдвижения кандидатуры государственного министра Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ланы Заки Нуссейбех на пост генерального секретаря ООН.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос СМИ.

По его словам, Азербайджан подчеркивает важность процесса избрания, основанного на профессиональных качествах кандидатов, их дипломатическом опыте, беспристрастности и способности формировать консенсус среди государств-членов, руководствуясь Уставом ООН:

"Надеемся, что этот процесс завершится результатом, который внесет вклад в формирование более сильной, эффективной и гибко реагирующей на современные вызовы ООН".

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