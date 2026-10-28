Лейла Алиева встретилась с заместителем генерального директора ЮНЕСКО
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28 октября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с заместителем генерального директора ЮНЕСКО Осой Регнер.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах развития сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева и ЮНЕСКО.
В ходе беседы было подчеркнуто значение совместных проектов, реализуемых в сферах охраны культурного наследия, образования, науки и культуры, рассмотрены возможности дальнейшего расширения сотрудничества в этих направлениях.
Также были затронуты другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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