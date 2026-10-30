Очередная группа переселенцев прибыла в город Агдам - ФОТО

В рамках программы «Великое возвращение» продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории.

30 октября очередная группа переселенцев прибыла в город Агдам.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, на данном этапе в город Агдам вернулись 238 вынужденных переселенцев (70 семей).

В город Агдам прибыли семьи, временно расселенные в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.