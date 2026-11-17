Стали известны подробности инцидента, произошедшего перед одним из ночных клубов в Низаминском районе Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Baku TV, молодой человек ночью пришел в ночной клуб со знакомой девушкой. Спустя некоторое время девушка парня застала их в этом заведении, после чего между ними вспыхнул спор. Разозлившись из-за случившегося, молодой человек сначала врезался на автомобиле в витрину расположенного поблизости магазина одежды, а затем подрался с одной из женщин.

Согласно информации, этот человек был задержан полицией.

Сотрудник ночного клуба, где произошел инцидент, Али Ибрагимоглу прокомментировал случившееся:

«Гость пришел в наше заведение, отдохнул и вышел на улицу. О том, что происходило на улице, мы ничего не знали. Сотрудники соответствующих органов прибыли на место, изъяли записи с камер видеонаблюдения и выслушали жалобщиков. Внутри заведения никаких проблем не было, никто не ссорился. Все, что произошло, случилось на улице».

10:10

Ночью на территории Низаминского района столицы - возле станции метро Нефтчиляр - произошел инцидент.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Patrul.az, кадры происшествия распространились в социальных сетях.

Сообщается, что молодой человек, выйдя ночью из ночного клуба в пьяном виде, врезался на автомобиле марки «Mercedes Gelandewagen» с государственным регистрационным знаком 10 DK 111 в расположенный неподалеку магазин. В это время находившаяся с ним женщина вышла на проезжую часть и устроила скандал. Происшествие, сопровождавшееся дракой и оскорбительными выражениями, привлекло внимание окружающих и вызвало их беспокойство.

В связи с распространившимися кадрами полиция проводит расследование.