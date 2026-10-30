Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии сельского хозяйства в Азербайджане

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц, имеющих заслуги в развитии сельского хозяйства в Азербайджане.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте президента АР.

«Наградить следующих лиц, имеющих заслуги в развитии сельского хозяйства в Азербайджанской Республике:

орденом «Эмек» 3-й степени

Казакова Матвея Павловича

Лейсанова Бахаддина Дайян оглу

Мустафаева Сабира Мадат оглу

медалью «Терегги»

Бабаева Теймура Юсиф оглу

Байрамова Низами Усуб оглу

Ахмадиева Заура Алиевича

Ахмедова Руслана Алишах оглу

Фейзиева Фикрета Малик оглу

Гёзалова Ясина Гаибгулу оглу

Гаджиеву Севду Талех гызы

Гасанли Мурвата Тапдыг оглу

Гасанова Азера Мирзасан оглу

Гасанову Гатибу Муса гызы

Гусейнбейли Интигама Байрам оглу

Халилова Халыга Гурбан оглу

Ибрагимова Юсифа Сулейман оглу

Гасымова Ниязи Гара оглу

Гайбалыева Габиля Алджан оглу

Гулиеву Айнуру Фикрет гызы

Махмудова Эльсевера Рафиг оглу

Мамедова Ибрагима Нифталы оглу

Мамедова Интигама Ибрагим оглу

Мирзоева Махира Хокумали оглу

Мурадзаде Шахрияра Муталиб оглу

Мустафаева Намига Джанали оглу

Омарову Гюльбениз Ильясовну

Сеидалиева Низами Ягуб оглу

Шалбузова Намига Аловсат оглу

Шамилову Лалу Насреддин гызы

Велиева Акифа Хамза оглу

Ягубова Саявуша Ахад оглу»._