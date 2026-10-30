 Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии сельского хозяйства в Азербайджане | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Хроника

Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии сельского хозяйства в Азербайджане

Редакция 1news16:35 - Сегодня
Читать на других языках:English
Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии сельского хозяйства в Азербайджане

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц, имеющих заслуги в развитии сельского хозяйства в Азербайджане.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте президента АР.

«Наградить следующих лиц, имеющих заслуги в развитии сельского хозяйства в Азербайджанской Республике:

орденом «Эмек» 3-й степени

Казакова Матвея Павловича

Лейсанова Бахаддина Дайян оглу

Мустафаева Сабира Мадат оглу

медалью «Терегги»

Бабаева Теймура Юсиф оглу

Байрамова Низами Усуб оглу

Ахмадиева Заура Алиевича

Ахмедова Руслана Алишах оглу

Фейзиева Фикрета Малик оглу

Гёзалова Ясина Гаибгулу оглу

Гаджиеву Севду Талех гызы

Гасанли Мурвата Тапдыг оглу

Гасанова Азера Мирзасан оглу

Гасанову Гатибу Муса гызы

Гусейнбейли Интигама Байрам оглу

Халилова Халыга Гурбан оглу

Ибрагимова Юсифа Сулейман оглу

Гасымова Ниязи Гара оглу

Гайбалыева Габиля Алджан оглу

Гулиеву Айнуру Фикрет гызы

Махмудова Эльсевера Рафиг оглу

Мамедова Ибрагима Нифталы оглу

Мамедова Интигама Ибрагим оглу

Мирзоева Махира Хокумали оглу

Мурадзаде Шахрияра Муталиб оглу

Мустафаева Намига Джанали оглу

Омарову Гюльбениз Ильясовну

Сеидалиева Низами Ягуб оглу

Шалбузова Намига Аловсат оглу

Шамилову Лалу Насреддин гызы

Велиева Акифа Хамза оглу

Ягубова Саявуша Ахад оглу»._

Поделиться:
268

Актуально

Общество

Синоптики рассказали, какой будет погода в Азербайджане в ноябре

Политика

Глава МИД: Баку ожидает от Еревана необходимых шагов для подписания мирного ...

Хроника

Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии сельского хозяйства в ...

Политика

Джейхун Байрамов: Расширение экономического сотрудничества в рамках ОТГ — один ...

Хроника

Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии сельского хозяйства в Азербайджане

Ильхам Алиев выразил соболезнования королю Испании

МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем Республики - ФОТО

Ильхам Алиев поздравил Эрдогана с Днем Республики

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Ильхам Алиев утвердил Положение об информационной системе «Электронный реестр и кадастр недвижимого имущества»

Шахин Мустафаев назначен на новую должность

В Пенитенциарной службе Азербайджана произошла смена руководства

Ильхам Алиев выразил соболезнование Премьер-министру Испании

Последние новости

Маск заявил о готовности устройства, которое может вернуть зрение даже незрячим от рождения

Сегодня, 18:00

Посольство Украины в Баку приспустило флаг

Сегодня, 17:50

Рамиз Мехтиев исключен из Академии наук Азербайджана

Сегодня, 17:42

Чемпионат мира: азербайджанский борец вольного стиля вышел в финал

Сегодня, 17:30

В Гаджигабуле грузовик насмерть сбил ребёнка

Сегодня, 17:18

Управление образования Баку прокомментировало инцидент в детсаду «İnci» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:06

Глава МИД: Баку ожидает от Еревана необходимых шагов для подписания мирного соглашения

Сегодня, 16:52

Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии сельского хозяйства в Азербайджане

Сегодня, 16:35

Трамп допустил скорое завершение войны с Ираном

Сегодня, 16:30

Узбекистан выступает с новыми инициативами в рамках ОТГ

Сегодня, 16:18

В Германии школьный автобус врезался в жилой дом: есть пострадавшие

Сегодня, 15:50

Мерц заявил, что конфликт вокруг Ирана обошелся Европе более чем в €100 млрд

Сегодня, 15:40

Джейхун Байрамов: Расширение экономического сотрудничества в рамках ОТГ — один из главных приоритетов — ФОТО

Сегодня, 15:35

Мать простила сына, ударившего ее ножом семь раз

Сегодня, 15:30

Для маленькой Армении — это как? Москва обратила внимание на масштаб дипмиссии США

Сегодня, 15:20

В Астаре из-за продолжительных дождей произошел оползень - ФОТО

Сегодня, 15:13

Синоптики рассказали, какой будет погода в Азербайджане в ноябре

Сегодня, 15:10

Премьеры Грузии и Азербайджана договорились ускорить делимитацию границы

Сегодня, 15:00

В Баку мужчина обманом завладел 55 тысячами манатов

Сегодня, 14:58

В Баку женщина скончалась после отравления уксусной кислотой

Сегодня, 14:55
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34