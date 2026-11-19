Президент Ильхам Алиев 19 ноября прибыл с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В Международном аэропорту Нойбай в Ханое в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встретили министр юстиции Социалистической Республики Вьетнам Хоанг Тхань Тунг и другие официальные лица.