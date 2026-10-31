Фонд Возрождения Карабаха принял участие в инфосессии по грантовым конкурсам для НПО

30 октября 2026 года в Бакинском конгресс-центре прошла инфосессия, посвященная грантовым конкурсам, проводимым при операторстве Агентства государственной поддержки неправительственных организаций.

В инфосессии приняли участие заведующий сектором по работе с НПО отдела по работе с НПО и коммуникациям Администрации Президента Турал Алиев, заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева, председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, председатель Правления Агентства НПО Айгюн Алиева, руководитель Аппарата Министерства науки и образования Матин Керимли, заместитель председателя Правления Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Фаиг Агаев, директор Бюро координации проектов программы по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией Министерства здравоохранения Яшар Оруджов и другие ответственные лица.

На встрече прозвучали ответы на вопросы, касающиеся грантовых конкурсов, и были даны разъяснения.

В инфосессии приняли участие представители более чем 250 НПО.

Отметим, что Агентство государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики и Фонд Возрождения Карабаха совместно объявили грантовый конкурс для НПО на тему «Поддержка устойчивого расселения и жизни общин на освобожденных территориях».

Прием документов по проектным предложениям НПО в рамках конкурса начался 26 октября 2026 года. Крайний срок подачи заявок - 20 ноября 2026 года.

После завершения приема документов будет проведена техническая экспертиза документов по представленным НПО проектным предложениям, проекты будут оценены, определены победители и объявлены их имена.

Верхний предел грантовых сумм:

• Конкурс малых грантов - верхний предел грантовой суммы по конкурсу составляет 30 000 (тридцать тысяч) манатов;

• Конкурс больших грантов - верхний предел грантовой суммы по конкурсу составляет 70 000 (семьдесят тысяч) манатов.

Конкурсы охватывают следующие темы:

I. Развитие цифровых и креативных навыков молодежи на освобожденных территориях

(предпочтение отдается проектам по организации обучающих программ, курсов и мастерских, направленных на формирование у подростков и молодежи, проживающих на освобожденных территориях, навыков в области фотографии, видеосъемки, создания цифрового контента, медиаграмотности и практического использования инструментов искусственного интеллекта);

II. Представление ущерба, нанесенного материальному и культурному наследию, разрушений, работ по строительству, восстановлению и расселению в Карабахе и Восточном Зангезуре и просветительская деятельность в этой связи

(предпочтение отдается проектам, связанным с выставками и соответствующими презентациями);

III. Социальные инициативы на уровне общин и инклюзивность

(предпочтение отдается проектам, направленным на повышение качества повседневной жизни расселенного населения, эффективную организацию досуга, открытие кружков для детей и подростков, повышение социальной активности женщин, интеграцию лиц с инвалидностью и других уязвимых групп в общественную жизнь, осуществление просветительской деятельности по правилам дорожного движения, безопасному поведению пешеходов и водителей во вновь построенных населенных пунктах, продвижение бережного отношения к окружающей среде, управление бытовыми отходами, озеленение и формирование экологического поведения);

IV. Общественное просвещение по рискам, связанным с минами и неразорвавшимися боеприпасами (НРБ) (мероприятия по этому пункту проводятся в партнерстве с ANAMA)

(предпочтение отдается проектам, направленным на просвещение населения об опасности мин и НРБ, информирование о соответствующих правилах поведения с активным вовлечением в процесс пострадавших от мин лиц и членов их семей, а также лиц, ранее работавших саперами, и на снижение рисков, связанных с минами и НРБ, особенно среди детей);

V. Общественная поддержка охраны культурного наследия и продвижение туристического потенциала

(предпочтение отдается проектам по вовлечению местных общин в охрану объектов культурного наследия, продвижению механизмов общественного контроля, популяризации туристических маршрутов региона и подготовке гидов из числа местных жителей).