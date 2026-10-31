В большинстве районов прошли дожди, в Шахдаге выпал снег — фактическая погода

Обнародованы данные о фактической погоде по состоянию на 11:00 31 октября.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, по состоянию на 11:00 31 октября на большей части территории страны временами шли дожди, наблюдались грозы. На Шахдаге временами шел снег.



На Шахдаге временами шел снег.

Количество выпавших осадков

Количество выпавших осадков составило в Дашкесане и Лерике 10 мм, Билясуваре и Огузе — 9 мм, Гядабее и Шамахы — 8 мм, Гобустане, Габале и Астаре — 7 мм, Шахбузе, Тертере и Кюрдамире — 6 мм, Барде, Шамкире, Зардабе и Агстафе — 5 мм, Гяндже, Нефтчале и Имишли — 4 мм, Шеки, Евлахе, Товузе, Сарыбаше (Гах), Загатале, Лянкяране, Агдаме, Геранбое и Гёйгёле — 3 мм, Гёйчае, Мингячевире, Сабирабаде, Сальяне, Хызы, Садараке, Хыналыге, Грызе, Ярдымлы и Гёйчае — 2 мм, Балакяне, Исмаиллы, Бейлагане, Джалилабаде, Нафталане, Нахчыване, Шаруре, Ордубаде, Джульфе, Шабране, Джабраиле, Физули, Кяльбаджаре, Зангилане, а также в Баку и на Абшеронском полуострове — до 1 мм.

В Губадлы, Лачине, Шуше, Ханкенди и Ходжалы также временами шли дожди.

В Дашкесане, Ордубаде, Гёйгёле, Шамкире, Балакяне, Гахе (Сарыбаш), Загатале, Гусаре, Шеки, Габале, Шамахы, Гобустане, Гёйчае и Лерике наблюдался туман, видимость была ограничена до 500 метров.