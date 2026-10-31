Пожар на обувной фабрике в Индии унес жизни четырех человек

По меньшей мере четыре человека погибли, еще двое получили ранения в результате крупного пожара на обувной фабрике в индийском Дели.

Как передает 1news.az со ссылкой на местные медиа, пожар вспыхнул в подвале предприятия, расположенного в промышленной зоне Манголпури.

Шесть человек, спасенных из здания без сознания, были доставлены в больницу. Четверо из них скончались, двое остаются под наблюдением врачей.

Для ликвидации возгорания были привлечены более 20 пожарных расчетов. Тушение продолжалось около четырех часов из-за наличия на фабрике легковоспламеняющихся материалов, в том числе резины и химических веществ.

Полиция и криминалисты начали расследование причин происшествия. В частности, специалисты проверяют планировку здания, наличие входов и выходов, а также соблюдение требований пожарной безопасности.