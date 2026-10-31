 Пожар на обувной фабрике в Индии унес жизни четырех человек | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Пожар на обувной фабрике в Индии унес жизни четырех человек

Редакция 1news12:00 - Сегодня
Читать на других языках:English
Пожар на обувной фабрике в Индии унес жизни четырех человек

По меньшей мере четыре человека погибли, еще двое получили ранения в результате крупного пожара на обувной фабрике в индийском Дели.

Как передает 1news.az со ссылкой на местные медиа, пожар вспыхнул в подвале предприятия, расположенного в промышленной зоне Манголпури.

Шесть человек, спасенных из здания без сознания, были доставлены в больницу. Четверо из них скончались, двое остаются под наблюдением врачей.

Для ликвидации возгорания были привлечены более 20 пожарных расчетов. Тушение продолжалось около четырех часов из-за наличия на фабрике легковоспламеняющихся материалов, в том числе резины и химических веществ.

Полиция и криминалисты начали расследование причин происшествия. В частности, специалисты проверяют планировку здания, наличие входов и выходов, а также соблюдение требований пожарной безопасности.

Поделиться:
419

Актуально

Общество

В большинстве районов прошли дожди, в Шахдаге выпал снег — фактическая погода

Общество

В Азербайджане зафиксированы массовые взломы аккаунтов пользователей Apple

Спорт

Джанни Инфантино: Чемпионат мира U-15 в Баку — самый успешный проект ФИФА за 120 лет

Общество

С ноября 2026 года на ж/д маршруте Баку–Тбилиси–Баку будет выполняться 4 рейса в ...

В мире

Эквадор избран страной-хозяйкой конференции COP18

Fars: в Иране БПЛА атаковал два катера у острова Кешм

Хаменеи заявил, что условия окончания войны будет определять Иран

В Индии мужчина напал на школьниц с бензопилой, две девочки ранены

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Число погибших при крушении поездов в Испании выросло до 68 - ОБНОВЛЕНО

Боец MMA Пенго Боссио Ванги погиб при теракте под Парижем: задержана мать подозреваемого - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В Каппадокии обрушилась скала «Камины фей», погибли 3 человека - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Блок Биби лидирует: удастся ли сформировать коалицию без новых выборов?

Последние новости

В Шеки чиновник ударил бутылкой по голове председателя муниципалитета

Сегодня, 15:55

Эквадор избран страной-хозяйкой конференции COP18

Сегодня, 15:40

В Барде 17-летний бесправник на ВАЗе протаранил столб — ФОТО

Сегодня, 15:30

Fars: в Иране БПЛА атаковал два катера у острова Кешм

Сегодня, 15:23

Хаменеи заявил, что условия окончания войны будет определять Иран

Сегодня, 15:20

В Азербайджане зафиксированы массовые взломы аккаунтов пользователей Apple

Сегодня, 15:10

Джанни Инфантино: Чемпионат мира U-15 в Баку — самый успешный проект ФИФА за 120 лет

Сегодня, 15:00

В Азербайджане 1800 граждан зарегистрировались в реестре посмертного донорства органов

Сегодня, 14:48

В Индии мужчина напал на школьниц с бензопилой, две девочки ранены

Сегодня, 14:35

С ноября 2026 года на ж/д маршруте Баку–Тбилиси–Баку будет выполняться 4 рейса в день

Сегодня, 14:12

В Анкаре отец убил беременную дочь и её возлюбленного - ФОТО

Сегодня, 13:55

В Азербайджане более 100 человек задержаны за долги

Сегодня, 13:40

В Русском Драматическом Театре пройдет «Новогодний карнавал с Дедом Морозом»

Сегодня, 13:28

Между Москвой и Баку запустят круизный лайнер

Сегодня, 13:18

Закир Гасанов выразил соболезнования Яшару Гюлеру

Сегодня, 13:00

В Турции автобус попал в ДТП с туристами, есть пострадавшие

Сегодня, 12:43

В Масазыре парень выжил после падения с 4-го этажа — ВИДЕО

Сегодня, 12:30

В Польше заявили о стабилизации ситуации вокруг КС

Сегодня, 12:20

В Баку автомобиль сбил насмерть велосипедиста

Сегодня, 12:10

Пожар на обувной фабрике в Индии унес жизни четырех человек

Сегодня, 12:00
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34