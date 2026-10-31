В ДР Конго число умерших от Эболы превысило 5 тыс.

Количество лабораторно подтвержденных случаев смерти от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) в рамках нынешней вспышки превысило 5 тыс.



Об этом сообщил Национальный институт общественного здравоохранения, входящий в Минздрав ДРК.

Число умерших от Эболы достигло на текущий день 5026, говорится в его отчете. Число заболевших составляет 10 351. Летальность достигает 48,6%.



Вспышка Эболы началась 15 мая в ДРК и Уганде и стала второй по смертоносности за всю историю наблюдений в Африке. Заболевшие и умершие от Эболы выявлены в восьми провинциях ДРК. Угандийские власти объявили 28 июля, что вспышка завершилась. 25 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила эту информацию. 6 октября власти Кении объявили о первом случае заражения в стране Эболой. 20 октября Минздрав Нигерии сообщил о первом выявленном на национальной территории случае инфицирования Эболой.



Источник: ТАСС