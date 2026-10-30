США одобрили продажу Украине 500 ракет для Patriot на $2,1 млрд

США одобрили продажу Украине 500 ракет PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot, а также сопутствующего оборудования на общую сумму 2,1 млрд долларов.

Об этом заявили Госдепартамент США и Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США, отвечающее за поставки вооружений за рубеж по межправительственным контрактам.

Согласно заявлению, закупка будет полностью профинансирована партнерами и союзниками Вашингтона. В пакет войдут засекреченные и незасекреченные запасные части для ракет PAC-3, а также средства материально-технического и программного обеспечения.

В Госдепартаменте отметили, что сделка соответствует внешнеполитическим интересам и задачам национальной безопасности США, поскольку укрепит безопасность Украины, которую Вашингтон рассматривает как фактор политической и экономической стабильности в Европе.

Ожидается, что поставка позволит Киеву усилить возможности противовоздушной и противоракетной обороны и эффективнее противостоять нынешним и будущим угрозам.

Поставщиком ракет выступит компания Lockheed Martin, один из ключевых подрядчиков Пентагона.