Трамп назвал хорошей идеей назначение Ники Минаж пресс-секретарем Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что подумает о назначении певицы Ники Минаж пресс-секретарем Белого дома.



"Хорошая идея. Полагаю, мне нужно поразмыслить над этим", - сказал Трамп консервативному американскому журналисту Бенни Джонсону в интервью, которое размещено на странице блогера в Х. Американский лидер также отметил, что и сам Джонсон хорошо бы справился с этой работой.



25 октября директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун в шутку предложил назначить Минаж на пост нового пресс-секретаря.



Ранее Трамп фактически рекомендовал бывшему пресс-секретарю Белого дома Кейти Зэкэрайа уйти в отставку всего примерно через неделю работы. Таким образом, Зэкэрайа продержалась на посту всего пять дней, побив антирекорд, установленный в 2017 году бывшим директором по коммуникациям администрации США Энтони Скарамуччи.