Евросоюз и Канада объявили о создании альянса

Канада и Евросоюз объявили о создании стратегического альянса «для формирования общего пространства экономической безопасности и процветания».



Союз был сформирован в качестве ответа на геополитическую напряженность, раскол в мировой экономике, а также борьбу за ресурсы и мировое соперничество в сфере высоких технологий, указано в совместном заявлении стран.



Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что Оттава стремится к максимально глубокому партнерству с Брюсселем. Он заявил, что Канада все же станет первым «ассоциированным членом» Евросоюза, несмотря на то, что раньше Германия, Франция, Бельгия, Италия и еще как минимум четыре страны ЕС выступали против идеи предоставить ей такой статус. Господин Карни отметил, что он и его европейские коллеги в ближайшие месяцы определят масштабы и рамки «новой формы» членства в Европейском союзе, передает Reuters.



В совместном заявлении, опубликованном по итогам саммита, лидеры Канады и ЕС заявили о «непреклонной приверженности эффективному многостороннему сотрудничеству, демократии и международному порядку». В документе указано, что Канада и ЕС будут работать над урегулированием конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, а также над укреплением связей в сфере безопасности в других регионах, включая Арктику.



В заявлении отмечается, что стороны завершили переговоры по соглашению о цифровой торговле, которое дополнит действующее торговое соглашение между Канадой и ЕС. По данным правительственной статистики, на торговлю с ЕС приходится около 9% торгового оборота Канады.